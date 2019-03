Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Dieser Preis verleiht der Wirtschaft Flügel Heute ist Startschuss für den Pegasus 2019, den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes. Wir geben Ihren Leistungen und Erfolgen eine Bühne. Machen Sie mit! 02. März 2019 - 00:04 Uhr

Oberösterreichs Wirtschaft ist reich an engagierten und erfolgreichen Unternehmern und Managern. Einmal im Jahr geben die OÖNachrichten und ihre Partner diesen Persönlichkeiten die Chance, ihre Firmen ins Rampenlicht zu rücken – beim Pegasus. Heute, Samstag, startet die Bewerbungsfrist für den wichtigsten und begehrtesten Wirtschaftspreis des Landes.

Vom Innovationskaiser bis zum Leuchtturm, von der Erfolgsgeschichte bis zur Zukunftshoffnung, von der Unternehmerin/Managerin des Jahres bis hin zum Lebenswerk in Kristall – wir suchen die Besten des Landes in sechs verschiedenen Kategorien. Die seit dem Vorjahr neu eingeschlagene Flugrichtung hat sich bewährt: Anstelle der Mitarbeiterzahl werden die drei Hauptkategorien nach Themenschwerpunkten eingeteilt. Bewerben können sich die Firmen in einer oder mehreren Kategorien.

Die Einreichfrist für den Pegasus 2019 läuft bis 5. April. Die Wirtschaftsredaktion der OÖNachrichten und Experten der Raiffeisen Landesbank treffen eine Vorauswahl. Die daraus resultierende Nominiertenliste wird am 27. April in den OÖNachrichten veröffentlicht.

Im Anschluss kommt die prominent besetzte Pegasus-Jury zum Zug. Den Vorsitz hat der emeritierte Universitätsprofessor Friedrich Schneider. Neben den OÖNachrichten und Vertretern der Sponsoren sitzen auch die Vorjahressieger in der Jury. Eine von ihnen ist Andrea Lindenberger-Weißenberger.

Die Geschäftsführerin hat mit ihrer Tischlerei im Vorjahr den Pegasus für Frauen in Führungspositionen gewonnen. Mit Zielstrebigkeit, Konsequenz und Durchhaltevermögen leitet die verheiratete Mutter zweier Kinder erfolgreich den Betrieb – mittlerweile in fünfter Generation.

Wollen auch Sie Ihren Ideen eine Bühne geben? Dann bewerben Sie sich für den Pegasus! Alle Unterlagen dazu finden Sie ausschließlich online aufwww.nachrichten.at. Sie haben die Möglichkeit, Bilder, Dokumente und Links hochzuladen. Alle Bewerber sind automatisch für den Höhepunkt des Pegasus 2019 eingeladen: die Gala im Linzer Brucknerhaus am 6. Juni. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen!

Gold, Silber und Bronze – die sechs Kategorien

Die im Vorjahr neu eingeführten Kategorien fanden Anklang. In diesen Sparten können Sie sich bewerben.

Leuchttürme: Das ist die Kategorie für Großunternehmen, die profitabel wachsen. Sie prägen den Standort maßgeblich, und ihre Strahlkraft reicht über die Landesgrenzen hinaus. Zudem dienen sie als Orientierung für Klein- und Mittelbetriebe.

Innovationskaiser: In dieser Sparte können all jene Unternehmen teilnehmen, die innovative Produkte, Dienstleistungen, Abläufe und Markterschließungen entwickelt haben. Damit heben sie sich von anderen Firmen ab.

Erfolgsgeschichten: Unternehmen, die eine lange und/oder außergewöhnliche Geschichte haben, kommen in dieser Kategorie auf ihre Kosten. Diese Betriebe übernehmen Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Region.

Zukunftshoffnungen: Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich werden in dieser Sparte jene Firmen ausgezeichnet, die jünger als fünf Jahre sind. Sie haben Potenzial, die großen Arbeitgeber von morgen zu sein.

Unternehmerin/Managerin: Mit dem Spezialpreis der Wirtschaftskammer Oberösterreich werden Unternehmerinnen und Managerinnen ins Rampenlicht gerückt. Denn die Wirtschaft ist viel weiblicher als vermutet.

Unternehmerisches Lebenswerk: Nicht bewerben können sich Unternehmen für den Pegasus in Kristall. Der Preisträger für das unternehmerische Lebenswerk wird von den Pegasus-Partnern nominiert und bis zur Gala geheim gehalten.

Starke Partner

Die OÖNachrichten und ihre langjährigen Partner loben den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes aus

Raiffeisen Landesbank Oberösterreich: Die Bank unter der Führung von Generaldirektor Heinrich Schaller ist Pegasus-Partner der ersten Stunde. Heuer vergeben die OÖNachrichten und die RLB OÖ den begehrtesten Wirtschaftspreis des Landes bereits zum 26. Mal.

Land Oberösterreich: Premiere feiert heuer Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Bei der ersten Pegasus-Gala in seiner neuen Funktion lobt der Politiker den Preis „Zukunftshoffnungen“ für die neu gegründeten und jungen Unternehmen des Landes aus.

Wirtschaftskammer Oberösterreich: Alle aktiven Mitglieder der Wirtschaftskammer Oberösterreich können sich für den Pegasus bewerben. Doris Hummer, Präsidentin der Interessenvertretung, ermuntert vor allem Frauen, ihr Glück beim Wirtschaftspreis zu versuchen.

Industriellenvereinigung Oberösterreich: Der Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich, Axel Greiner, unterstützt den Pegasus seit Jahren und lobt die Qualität der Einreichungen: "Unsere Unternehmen schlagen sich international hervorragend."

KPMG Alpen Treuhand: Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei wird durch Partner Helge Löffler vertreten. Er motiviert Unternehmen, ihre Leistungen und Erfolge beim wichtigsten Wirtschaftspreis Oberösterreichs vor den Vorhang zu holen.

