Konkurs über Innviertler Installationsbetrieb eröffnet

ALTHEIM. Eine Fortführung der Lohberger Haustechnik GmbH ist nicht geplant.

Das Installationsunternehmen Lohberger aus Altheim (Bez. Braunau) ist insolvent. Bild: Erwin Wodicka

Über das Vermögen des Innviertler Installationsunternehmens Lohberger Haustechnik GmbH wurde am Montag am Landesgericht Ried ein Konkursverfahren eröffnet. Das gab der Gläubigerschutzverband KSV 1870 in einer Aussendung bekannt. Eine Fortführung des Unternehmens, bei dem fünf Dienstnehmer beschäftigt sind, sei nicht geplant. Lohberger mit Sitz in Altheim beschäftigte sich seit der Gründung 2006 mit Sanitärinstallationen sowie dem Handel mit Öfen und Sanitäranlagen.

Laut KSV sind fünf Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 706.000 Euro (Aktiva: 523.000 Euro). Die Ursache für die Insolvenz dürften hohe Kreditverbindlichkeiten und Liquiditätsengpässe sein, die aufgrund der umsatzschwachen Wintermonate nicht mehr bedient werden konnten.

