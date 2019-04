Alibaba zapft auch Österreich an

HANGZHOU. Konzernchef Jack Ma will, dass auch kleinere und mittlere Unternehmen die Technologie von Alibaba verwenden.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bundeskanzler Sebastian Kurz trafen Alibaba-Gründer Jack Ma (r.) in Hangzhou. Bild: APA

Der chinesische Alibaba-Konzern will ein weltumspannendes Netzwerk an Handelsplattformen aufbauen. Diesen Plan präsentierte Konzernchef Jack Ma am Donnerstag in Hangzhou einer österreichischen Delegation, angeführt von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Auch Österreich spielt eine Rolle.

"Ihr habt fantastische Produkte in Österreich, Handwerk und höchste Qualität", sagte Jack Ma. Auch kleine und mittlere Unternehmen in Österreich sollten die Technologie von Alibaba verwenden, um ihre Produkte in Asien verkaufen zu können. Mit Kanzler Kurz vereinbarte er, dass 30 österreichische Firmen Schulungen bei Alibaba machen können. Kurz sagte, die Auswahl werde demnächst erfolgen. Dies sei eine große Chance für die Firmen. Gleichzeitig forderte er, dass traditionelle Handelsgeschäfte nicht überrollt werden dürften. Europa dürfe sich insgesamt nicht zurücklehnen.

Ma hatte zuvor kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Alibaba-Zentrale präsentiert. Dabei zeigte er seine Vision eines weltumspannenden Netzwerks, in dem auch Kleinfirmen über Alibaba verkaufen. Derzeit hat der Konzern eine Milliarde Kunden, das Ziel sind zwei Milliarden. Auch zeigte Ma, wie er künftig wohltätige Zwecke unterstützen wolle.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar Auskenner (4029) 25.04.2019 13:15 Uhr Jack Ma - das war doch der, der seinen Angestellten ausrichtete, sie müssten froh und dankbar sein, wenn sie bei ihm und für ihn 12 Stunden am Tag arbeiten dürften?!?

Kein Wunder, dass der Shorty sich mit dem blendend versteht!



Ich frag mich nur, ob die 30 österreichischen Firmen sich dazu freiwillig melden dürfen ... oder müssen ... ich tät's nicht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema