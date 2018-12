Warten auf "El Gordo": Warm-up für Spaniens Weihnachtslotterie

MADRID. Zwei Tage vor Weihnachten ist es wieder soweit - dann werden in Madrid die Glückslose der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" (der Dicke) gezogen.

Eine Straßenverkäuferin an der Puerta del Sol in Madrid. Bild: (EPA)

Die Vorbereitungen laufen aber bereits rund eine Woche vor dem großen Tag auf Hochtouren: Am Freitag wurden die imposanten Lostrommeln ins Madrider Teatro Real gebracht, von wo aus die Ziehung live im spanischen Fernsehen übertragen wird.

Die größere der beiden Trommeln wiege stolze 800 Kilogramm, die kleinere immerhin noch 375 Kilogramm, berichtete der staatliche Sender RTVE. In ersterer befinden sich 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in zweiterer etwa 1.800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den Trommeln in eine Glasschale. Die Zahlen werden dann traditionell singend von Schülern des Internats San Ildefonso vorgetragen.

Die spanische "Loteria de Navidad" gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren. Sie ist somit die älteste der Welt. In diesem Jahr werden fast 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Der Hauptgewinn - "El Gordo" - beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 160 Mal ausgezahlt, weil jede der 100.000 Losnummern 160 Mal verkauft wird. Da es auch viele kleinere Preise gibt, dauert die morgendliche Ziehung am 22. Dezember mehr als drei Stunden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema