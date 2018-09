Massengrab mit 166 Schädeln in Mexiko entdeckt

VERACRUZ. Ermittler haben in einem illegalen Massengrab in Mexiko 166 Schädel sowie weitere Knochen- und Kleidungsreste gefunden.

Eine Analyse habe ergeben, dass die Gräber im Osten des lateinamerikanischen Landes mindestens zwei Jahre alt seien, teilte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Veracruz, Jorge Winckler, am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Die Ermittler hatten an 32 Stellen auf einem rund 300 Quadratmeter großen Grundstück gegraben. In den illegalen Gräbern wurden zudem mehr als 100 Identitätsnachweise der Toten und persönliche Gegenstände gefunden. Der Fundort der Gräber, der zunächst nicht näher lokalisiert wurde, wurde durch einen Tipp einer Person bekannt. In Veracruz tobt ein Kampf zwischen Banden der organisierten Kriminalität, viele Menschen sind verschwunden.

In ganz Mexiko gelten derzeit rund 37.000 Menschen als vermisst. Im August wurden im Norden des Landes 199 Menschenknochen aus mutmaßlichen Massengräbern gefunden. Suchtrupps bargen sie in einem Umkreis von acht Kilometern an einem Fluss im Bundesstaat Chihuahua.

