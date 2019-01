Harnoncourt übernimmt Vorsitz schrittweise

LINZ. Zu einem ersten Arbeitsgespräch war Franz Harnoncourt gestern bei Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (VP). Wie berichtet, wird Harnoncourt mit 1. Juni Vorsitzender der Geschäftsführung in der OÖ Gesundheitsholding. In der Holding werden Kepler-Uniklinikum und Gespag zusammengeführt.

Haberlander und Harnoncourt Bild: Land OÖ

Um die Umsetzung dieses Großprojektes zu begleiten, wird Harnoncourt bereits jetzt einen Tag in der Woche in Oberösterreich verbringen. Mit Ende Februar endet seine Tätigkeit für die Malteser Deutschland. Dann werde er den Schwerpunkt seiner Tätigkeit hierher verlegen, kündigt Harnoncourt an. Neben der strukturellen Zusammenführung seien die Themen Personalfindung und Arbeitsbedingungen für den zukünftigen Vorsitzenden zentral, betonte Haberlander.

