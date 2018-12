Auf die "Marke Anschober" verzichten?

LINZ. "Dafür, wie es den Grünen generell geht, erreicht Rudi Anschober wirklich ein sehr hohes Niveau bei den Sympathiewerten", sagt Spectra-Chef Peter Bruckmüller.

Seit Jahren einer der beliebtesten Landespolitiker: Rudi Anschober Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Mit plus 39 liegt Anschober beim Saldo aus "guter Meinung"/"schlechter Meinung" auf Rang zwei hinter Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) – und das, obwohl er den sensiblen Bereich Integration zu verantworten hat.

"Anschober ist in der Landespolitik eine Marke. Auf ihn als Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl zu verzichten, würde natürlich ein hohes Risiko bergen. Andererseits könnte ein Generationswechsel bei den Grünen auch belebend wirken. Einige junge Leute in der zweiten Reihe haben Potenzial", sagt Bruckmüller. Die Grünen stehen daher wahrlich vor einer schwierigen Frage, so der Spectra-Chef. Entscheidend werde sein, dass man die Sache löse, ohne die Geschlossenheit der Partei aufs Spiel zu setzen.

Deshalb gibt man sich jetzt auch betont zurückhaltend, was die Nachfolge von Landessprecherin Maria Buchmayr oder die Wiederkandidatur von Anschober bei der Wahl 2021 betrifft. Denn, so der grüne Landesrat: "Ein Gefecht auf offener Bühne ist Wählervertreibung." Daher werde man das alles "in aller Ruhe und im Team" besprechen, ist unisono von Buchmayr, Anschober und Stefan Kaineder zu hören. Obwohl Letzterer als fast logischer neuer Parteichef gilt, betont man das "breit aufgestellte Team" und die "Reihe von Personen", die in Frage kämen. Sicher ist nur, dass Anschober "bestimmt nicht" als Landessprecher kandidieren wird: "Die Regierungsfunktion füllt mich aus. Es ist gut, wenn man sich die Arbeit teilt." Damit ist auch klar, was Anschober davon hält, Parteivorsitz und Regierungsamt wieder auf eine Person zu vereinen: "Man kann nicht erwarten, dass jemand eine Führungsfunktion gleich voll ausfüllt. Es braucht auch Zeit, an seinen Aufgaben zu wachsen."

Fest steht für Anschober eines: "Ich werde bis zum Ende der Legislaturperiode Landesrat bleiben."

