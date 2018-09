Vranitzky über Kern: "So kann man nicht abtreten"

WIEN. Alt-Bundeskanzler und Ex-SPÖ-Vorsitzender Franz Vranitzky hat an der Art und Weise des angekündigten Rücktritts von Noch-Parteichef Christian Kern scharfe Kritik geübt.

Franz Vranitzky war fast neun Jahr SPÖ-Chef, genau vom 11. Mai 1988 bis zum 9. April 1997 (8,92 Jahre bzw. 3255 Tage). Bild: (REUTERS)

"So kann man sich nicht verhalten, so kann man nicht abtreten", sagte er in der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstag-Ausgabe) auf die Frage, ob er von Kerns Verhalten enttäuscht sei.

Zwar sei Kerns Entscheidung zu respektieren, erklärte Vranitzky. Gleichzeitig ließ er aber dennoch recht deutlich Kritik durchblicken: "Natürlich muss man persönliche Entscheidungen respektieren, aber man muss wissen, dass solche Entscheidungen immer ursächliche Auswirkungen auf die Gesamtsituation der Partei haben." Zu den Vorgängen in seiner Partei insgesamt meinte der Alt-Kanzler: "Mich erfasst ein großes Entsetzen."

Der noch zu suchende kommende Vorsitzende der SPÖ müsse das Selbstbewusstsein der Partei wieder herstellen, so Vranitzky. Auch müsse die SPÖ "klar signalisieren, dass nur sie eine echte Feuermauer gegen den Rechtsruck in Österreich ist". Der "zweite Schwerpunkt" müsse die volle Konzentration der Partei auf die Europawahl im Mai 2019 sein. "Und wenn jetzt Christian Kern der Spitzenkandidat ist, trägt er hierfür eine zentrale Mitverantwortung", sagte er.

