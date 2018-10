Pilnacek zur BVT-Razzia: Zu viele Daten mitgenommen, Urteil übersehen

WIEN. Christian Pilnacek spart nicht mit Kritik an der Korruptionsstaatsanwaltschaft

Der Generalsekretär im Justizministerium als Zeuge im U-Ausschuss Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Was wussten die Verantwortungsträger im Justizministerium über die Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung? Und wie stehen sie heute zur umstrittenen Razzia beim BVT vom 28. Februar? Von Letzterer, geleitet von Korruptionsstaatsanwältin Ursula Schmudermayer, die am Vortag im Untersuchungsausschuss war, will der Generalsekretär im Justizministerium, Christian Pilnacek, erst nachträglich erfahren haben. "Ein Skandal", wie sich Pilnacek damals bei Peter Goldgruber, seinem Amtskollegen im Innenministerium, beklagt hatte.

Gestern fiel Pilnaceks Kritik höflicher aus: Eine "Kontaktaufnahme auf gleicher Hierarchieebene" wäre angemessen gewesen. Auch für Schmudermayer und die WKStA, die zwar zu Goldgruber, nicht aber zu ihm Kontakt gehalten hat, gab es eine Spitze: "Es zählt zur Philosophie dieser Staatsanwaltschaft, das Ministerium nicht zu informieren."

Linzer Urteil

Immer mehr ins Wanken geraten die Verdachtsmomente, mit denen die Staatsanwältin die BVT-Hausdurchsuchung begründet. Einerseits ging es um zwei nordkoreanische Passrohlinge, die illegal in Südkorea gelandet sind. Der stärkere Grund betraf Dokumente des Anwalts Gabriel Lansky, die im Wissen von BVT-Chef Peter Gridling widerrechtlich gespeichert wurden. Zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung gab es allerdings ein Urteil des Oberlandesgerichts Linz, das die Aufbewahrung dieser Daten erlaubt. Warum Schmudermayer dieses Urteil "übersehen" hat, "kann ich mir eigentlich nicht erklären", sagte Pilnacek.

Ebenfalls umstritten ist angesichts der eingeschränkten Verdachtslage, dass die von einem FP-Funktionär angeführte Polizeieinheit bei der Hausdurchsuchung auch im Büro der Leiterin des Extremismusreferats im BVT im großen Stil Datenträger mitgenommen hat. Pilnaceks Kritik fiel auch hier vornehm, aber unmissverständlich aus: Seiner Auffassung nach "wurde nicht punktgenau sichergestellt".

Zweite Zeugin war die Leiterin der Korruptionsstaatsanwaltschaft, Ilse Vrabl-Sanda. Sie wies jede Kritik an ihrer Behörde und auch den Vorwurf zurück, man hätte sich vom Innenministerium instrumentalisieren lassen.

Vrabl-Sanda gab an, von Anfang an in die Ermittlungen eingeweiht gewesen zu sein. Die Razzia, von der sie am Tag vor dem Zugriff informiert wurde, sei notwendig gewesen, weil der BVT-Chef zu den Beschuldigten gezählt habe. Wegen der Gefahr der Selbstbelastung von Gridling sei ein Ansuchen auf Amtshilfe keine Alternative gewesen. Wie bei Schmudermayer bleibt bei Vrabl-Sandas Argumentation, dass der Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegen Gridling durch das Linzer OGH-Urteil eigentlich vom Tisch war.

Weiterhin rätselhaft bleibt, wieso die Justiz von Goldgruber organisierte und vorbereitete Zeugen anstandslos als einzige Auskunftspersonen akzeptiert hat. Vrabl-Sanda bestritt jedenfalls die Behauptung von Innenminister Herbert Kickl (FP), wonach die Staatsanwaltschaft vorab darüber informiert worden sei, dass die vier Zeugen schon vor ihrer Einvernahme vom Ministerkabinett befragt worden seien.

Anzeigen

Mit einer Reihe von ungewöhnlichen Aktivitäten fiel das Innenministerium diese Woche auf. In einer Aussendung veröffentlichte das Ministerium E-Mails des Journalisten Florian Klenk („Falter“), der über eine Anfrage Goldgrubers beim BVT über Ermittlungen gegen Burschenschaften berichtet hatte. Das Ministerium warf Klenk vor, nicht versucht zu haben, Goldgruber zu erreichen. Die veröffentlichten Mails und SMS allerdings zeigen, dass Klenk mehrmals versuchte, mit Vertretern des Innenministeriums in Kontakt zu kommen.

Ein kritisches Plakat mit der Aufschrift „Kickl ride to Höll“ bei der Rad-WM in Innsbruck wurde zwei Fans zum Verhängnis. Sie wurden wegen „Anstandsverletzung“ angezeigt.

Ebenfalls angezeigt wurde der Diakonie-Rechtsexperte Christoph Riedl vom im Innenministerium beheimateten Bundesamt für Asylwesen. Riedl hatte die hohe Aufhebungsrate von Asylbescheiden kritisiert.

Kickl verteidigt Vorgehen seines Generalsekretärs

Kurz und besonders zu Nachfragen von Journalisten zur BVT-Affäre auch sehr knapp war das Statement von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach dem gestrigen Ministerrat. Eigentlich ging es um die Ausweitung des Symbole-Gesetzes, das Darstellungen von terroristischen Gruppierungen verbietet. Bisher umfasste das Gesetz Symbole des Islamischen Staates und von al-Qaida. Erweitert wurde es nun auf die Muslimbruderschaft, Graue Wölfe, PKK, Hamas, Hisbollah und die faschistische Ustascha. Gewaltverherrlichende Propaganda würde nicht zu einer „freien liberalen Gesellschaft“ passen, so der Minister.

Bei den anschließenden Journalistenfragen stand aber wieder die BVT-Affäre im Mittelpunkt. Vor allem die Frage, warum Generalsekretär Peter Goldgruber eine Anfrage nach verdeckten Ermittlern bei den Burschenschaften an das BVT gestellt hatte. Kickl nannte dies eine „Vorbereitung“ auf eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates, die von der SPÖ einberufen worden war. Man habe einen „Überblick der Maßnahmen des Innenministeriums“ geben wollen. Dass die Antwort des BVT nicht ausführlich genug war und die Hausdurchsuchung eine willkommene Gelegenheit, an die Daten des Extremismusreferates zu gelangen, wies Kickl zurück. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wies dem berichtenden Journalisten vor, „keine solide Recherche“ gemacht zu haben. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommentierte die Causa knapp mit den Worten: „Der Presserat ist am Zug.“

Die SPÖ hält die Argumentation des Innenministeriums, die Anfrage zu Ermittlern in der rechtsextremen Szene sei in ihrem Auftrag erfolgt, für unglaubwürdig. Die Behauptung, es handle sich dabei um eine notwendige Vorbereitung für den Nationalen Sicherheitsrat, sei „nicht nur völlig unglaubwürdig, sondern auch rechtlich unhaltbar“, meinte SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Denn der Innenminister hätte auf Fragen von Abgeordneten in der Sitzung zu den Namen von verdeckten Ermittlern – „die natürlich auch gar nicht gestellt wurden“ – gar nicht antworten dürfen.

