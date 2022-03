Christian Feichtinger: "Mit der Linzer Meistermannschaft kam neuer Wind in die Liga"

Christian Feichtinger...

über den Alltag eines Liga-Managers im Playoff (ab 0:55 Min.)

über die kommende Saison in der ICE Hockey League (ab 5:10 Min.)

über die Probleme der aktuell auslaufenden Saison (ab 7:00 Min.)

über seine Erinnerungen an die Saison 2011/12 (ab 13:55 Min.)

über den Eishockeystandort Linz (ab 17:10 Min.)

über die Bedeutung des Meistertitels (ab 24:55 Min.)

im Word-Rap (ab 45:34 Min.)

Liga-Manager Christian Feichtinger Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Folgen Sie uns in der Podcast-App Ihres Vertrauens:

Für Anregungen, Wünsche und Feedback stehen wir unter podcasts@nachrichten.at gerne zur Verfügung.

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist

Weitere Teile der Meister-Staffel des Eisbrecher-Podcasts