Brian Lebler: "Dieser Moment am Hauptplatz ist bis heute meine Trainingsmotivation"

Brian Lebler...

über seine sportliche Gegenwart in Salzburg (ab 1:10 Min.)

über die Vorbereitung auf die meisterliche Saison (ab 6:00 Min.)

über den siegreichen Grunddurchgang (ab 13:30 Min.)

über den anfänglichen Dämpfer in den Playoffs (ab 17:25 Min.)

über den Titelgewinn, die Gefühle und die Meisterfeier (ab 27:40 Min.)

über die Verbindung mit Philipp Lukas (ab 37:00 Min.)

im Word-Rap (ab 41:00 Min.)

Brian Lebler Bild: GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Credit: Ikoliks - "One last breath" by Artlist

