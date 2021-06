Was Architektur mit Unterricht zu tun hat

Wie kann Architektur Lernen und Lehren bestmöglich unterstützen? Um diese Frage drehen sich die Architekturtage 2021, die im Zeichen des Themenschwerpunkts "Architektur und Bildung: Leben Lernen Raum" stehen: Gestern erfolgte der virtuelle Startschuss, auch heute, Samstag, finden analoge Veranstaltungen statt.

Vorgestellt werden innovative Bildungsbauten, Initiativen und Konzepte: Ein breites Publikum soll Einblicke in die Möglichkeiten von Architektur und benachbarten Disziplinen wie Stadt-, Raum- und Landschaftsplanung erhalten.

Gestern begannen die Architekturtage mit einem Livestream mit Beiträgen aus allen Architekturhäusern Österreichs: Das afo architekturforum Oberösterreich war unter anderem mit einem Beitrag zur Volksschule Wallern vertreten: Zwei Schulkinder, die Architekten Wolf und Manuela Großruck sowie Schulleiter Franz Weismann führten durch das Gebäude: Der Beitrag ist auch weiterhin unter architekturtage.at abrufbar.

Heute, Samstag, veranstaltet das afo ein Podiumsgespräch und Besichtigungsrundgänge am Campus der JKU in Linz. Gleich mehrere Projekte (Kepler Hall, Science Parks, Zirkus des Wissens) sind in den vergangenen Jahren rund um die JKU entstanden: Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, mit den Architekten Ulrich Aspetsberger (Caramel), Maximilian Luger (Luger & Maul) und Peter Riepl (Riepl Riepl Architekten) ins Gespräch zu kommen und mit ihnen die Projekte zu besichtigen – Anmeldung und Infos unter www.afo.at. Dort gibt es auch Infos zur aktuellen Ausstellung "Sehnsuchtsort Schule".

Die Architekturtage gehen noch bis Juni 2022 unter dem Generalthema "Architektur und Bildung" weiter: Informationen unter www.architekturtage.at.