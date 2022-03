Deripaska verkaufte Hotel in Lech an Cousin

Das Hotel ging in den vergangenen Wochen an die auf Zypern registrierte, bis zuletzt auf Deripaska privat zurückführbare "Dornton Ltd." über. Diese wurde Mitte Jänner an die russische Hotelgruppe "Gost" verkauft. Ihr Eigentümer ist Deripaskas Cousin Pavel Ezubov. Die "Vorarlberger Nachrichten" berichteten darüber unter Berufung auf das zypriotische Firmenbuch. Geschäftsführer von "Gost" ist Evgeny Tonkacheev, vormals Manager in Deripaskas Konzern "Basic Element". Bis zu den US-Sanktionen gegen den Oligarchen 2018 war "Gost" Deripaskas Hotelgruppe. Seither ist Ezubov Eigentümer.

Ein Lustenauer Biobauer hatte nach Beginn der Ukraine-Krise angekündigt, kein Gemüse mehr an das Hotel des Oligarchen zu liefern. "Aurelio"-Geschäftsführer Axel Pfefferkorn zeigte sich darüber "tief enttäuscht". Deripaska gilt als kremlnah, hat aber dazu aufgerufen, "so bald wie möglich" Frieden zu schließen.