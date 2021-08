"Wohin mit dem Gepäck?" Diese Frage musste sich Dietmar Freudenthaler in der Vergangenheit häufig stellen, als er zu mehrtägigen Motorradtouren aufbrach. In dem Transportunternehmer reifte eine Idee, die er Anfang Mai verwirklichte: Der Kofferbutler, ein Service der DFL Logistikpartner aus Ansfelden (Bezirk Linz-Land), war geboren. Er soll das Reisen im wahrsten Sinne erleichtern. "Das Besondere ist, dass die Gepäckstücke direkt an der Haustür oder an der Arbeitsstelle abgeholt werden.