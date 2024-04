Fünf-Flüsse-Radtour

Vom Voralpengebiet bis zu den Bergregionen ist man auf dieser abwechslungsreichen Radrunde im Traunviertel unterwegs. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, und so haben wir diese Tour in drei Abschnitte geteilt. Von Linz über Enns nach Steyr ist eine Fahrt entlang der Flüsse und durch landwirtschaftlich genutzte Regionen in diesem Städtedreieck. Ab Steyr fangen allmählich die Vorberge an, der Radweg bleibt aber in der Nähe des Flusses.