Welcher Gartentyp bin ich?

Was immer Sie mögen – Gartenstile sind nicht nach einem genauen Schema einzuordnen. Das Motto bei der Gestaltung: Erlaubt ist, was gefällt. So mischen sich die romantischen Elemente eines Gartens mit den modernen Strukturen, oder ein Garten wird nach einigen Jahren plötzlich mit ganz anderen Gestaltungsideen angereichert, die gar nicht mehr dem ursprünglichen Konzept entsprechen. Der Gartentest kann daher nur ein Anhaltspunkt sein, den ganz persönlichen Gartenstil zu finden. Hier können Sie einmal überprüfen, welcher Garten für Sie der beste ist.

Punkte zusammenzählen – und schon findet man den ganz persönlichen Gartenstil!

30–35 Punkte: Romantischer Garten

Wer einmal in England war, der weiß, was romantische Gärten ausmacht: Rosen in üppiger Blüte, nicht nur in den Beeten, sie erklimmen auch Hausmauern, Obelisken und Bäume. Bunte Blumenbeete, die ein ganzes Gartenjahr lang blühen und mit ihren Blüten und Blattstrukturen Abwechslung bringen. Dazu freilich die passenden Accessoires – ein Muss der Rosenbogen, überwachsen nicht nur von den Rosen, sondern auch mit Clematis und anderen Kletterpflanzen.

25-29 Punkte: Naturgarten

Der Übergang vom romantischen Garten zum Naturgarten ist fließend, allerdings wird in einem naturnahen Garten noch mehr dem natürlichen Wuchs der Pflanzen Raum gegeben. Die Rasenflächen werden zum Kräuterrasen, Wege sind entweder gar nicht vorhanden oder nur mit Rindenmulch belegt, und das unbedingte Muss in diesem Garten ist ein naturnahes Biotop, bei dem der Gartenbesitzer nur noch ganz selten eingreift

20-24 Punkte: Landhausgarten

Wahrscheinlich die häufigsten Gärten, die man vorfindet – auch wenn es nicht immer Landhäuser sind, um die der Garten angelegt worden ist. Naturnahe Schwimmteiche anstelle von Pools, Granitwege – sauber gepflastert – und dazu die Blumenwiese, die aber mit vielen Zwiebelblumen, von Schneeglöckchen bis zu den Narzissen, aufgepeppt werden.

14-19 Punkte: Moderner Garten

Reduktion auf das Wesentliche – das ist der Stil von modernen Gärten. Kein Materialmix, sondern wenig Baustoffe, dafür aber konsequent verwendet. Auch bei den Pflanzen spielt die Struktur eine große Rolle – klare Linien unterstreichen die Architektur des Hauses. Wasserbecken sind klar definiert – entweder als Schwimmbad (typisch der unendliche „Infinity“-Pool) oder als Becken für Koi & Co. Auch die Rasenflächen sind als ruhende Elemente anzusehen – daher ist der perfekte kurzgeschnittene „Englische Rasen“ hier zu finden.

