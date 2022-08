Die Welt der 1000 Sonnenblumen

Allein ein einziger großer Saatgutlieferant hat mittlerweile 32 verschiedene Sorten im Programm und unter Sammlern gibt es den Austausch von besonders wuchskräftigen Sorten.

"King Kong" gilt als die größte Sonnenblume, die regulär im Handel angeboten wird. Bei optimalen Verhältnissen wird sie viereinhalb Meter hoch. Doch so mancher Liebhaber kann mit Samen aufwarten, die noch viel größere Exemplare hervorbringen. Knapp sechs Meter waren Exemplare, die bei einem Wettbewerb in Niederösterreich als Sieger hervorgingen.

Diese Vielfalt hat die Blumen- und Gartenliebhaber schon immer begeistert. Ob im Topf oder im Garten, ob am Feld oder in der Vase – die "Indianische Goldblume" gehört eindeutig zu den Lieblingsblumen. "Helianthus annuus" – die einjährige Sonnenblume – ist ein Kind aus Amerika. Zwischen Nordmexiko und Südkanada wurden diese Pflanzen bereits von der indianischen Bevölkerung angebaut. Zuerst für den Rohkonsum der Kerne, später zum Gewinnen des Öls und eines Mehls zur Brot- und Fladenbereitung. Helianthus gehört zur Familie der Korbblütler. D

as Erkennungsmerkmal schlechthin sind die riesigen gelben Blütenköpfe, die bis zu 60 Zentimeter Durchmesser besitzen und je nach Art auch rötlich bis rotbraun sein können. Die Blütenköpfe selbst bestehen aus sehr vielen kleinen, unscheinbaren Blüten in der Mitte, die von den meist gelben Blättern umgeben sind. Jede Blüte ergibt nach der Befruchtung einen Sonnenblumenkern. Der Name Helianthus rührt daher, dass die Sonnenblume ihr "Gesicht" immer der Sonne zuwendet (helios = Sonne). Die Blätter sowie der Stamm sind mit einer leicht stacheligen Behaarung versehen.

Sonnenblumen sind zwar meistens unverzweigt und bilden pro Pflanze nur einen einzigen Blütenkopf aus. Es existieren jedoch mittlerweile viele Arten, die auch verzweigt vorkommen. Die kleinsten Sorten werden sehr oft im Blumentopf angeboten und werden nicht höher als 30 bis 40 Zentimeter ("Pacino").

Mit gefüllten Blüten

Gefüllte Blüten hat die Sorte "Teddybär", besonders kräftig gelbe Blütenblätter hat "Parade Gold", die noch dazu stark verzweigt ist und damit besonders lange blüht und auch sehr gut für den Schnitt geeignet ist.

Beliebt sind die dunkelroten Sorten wie "Prado" oder "Floristan". Die größten Blüten hat die Sorte "Taiyo": Auf den fast zwei Meter hohen Stielen sitzen große, dunkle Scheiben mit goldgelben Blütenblättern.

Die Sonnenblume gibt's auch in Rot.

Blätter entfernen!

Einzigartig ist die Sorte "Moonwalker", die zitronengelben Blütenblätter leuchten auf 250 Zentimeter hohen Stielen. Beeindruckend ist "Giganteus": Drei bis fünf Meter hoch wird diese Sonnenblume, ebenso wie auch "King Kong". Eine Sorte – "Sunbelievable" – blüht ab Mai bis zum Frost, setzt allerdings keine Samen an. Im Prinzip sind Sonnenblumen äußerst pflegeleicht: Ein humoser Boden, der gut gedüngt ist und gleichmäßig feucht gehalten wird, reicht aus. Kommt dann noch ein vollsonniger Standort hinzu, so wachsen die Blumen in den Himmel.

Sonnenblumen halten in der Vase viele Tage, wenn man nach dem Schnitt den Großteil der Blätter entfernt und die Stiele zehn Zentimeter tief für einige Sekunden in kochendes Wasser taucht. Erst dadurch werden die Zellen geöffnet und die Pflanze kann Wasser aufnehmen.