Wenn werdende Eltern der Schuh drückt

Genau das bietet der Verein Zoe mit Sitz in der Gruberstraße 15 in Linz. Dort werden Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt von speziell geschulten Fachkräften beantwortet. Auch wenn es um psychosoziale Betreuung bei vorgeburtlicher Diagnostik geht, ist man bei Zoe richtig. Denn gibt es einen auffälligen Befund, bricht oft eine Welt zusammen. Diesen abseits des Krankenhausgetriebes in Ruhe zu reflektieren, hilft.

"Die Bedeutung psychosozialer Beratung kann bei auffälligen pränatalen Diagnosen nicht hoch genug eingeschätzt werden", betont Primar Wolfgang Arzt, Leiter des Institutes für Pränatalmedizin am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Auch die Beraterinnen ziehen eine positive Bilanz.

"Wir erleben immer wieder, dass es Betroffenen guttut, Raum und Zeit zu haben, mit belastenden Befunden zurechtzukommen", berichtet Michaela Kaiser, Vize-Vorsitzende bei Zoe und selbst Beraterin. "Wir geben natürlich auch fachliche Informationen zu Möglichkeiten, Aussagekraft und Risken der pränatalen Diagnostik", sagt Zoe-Pränatalberaterin Martha Leeb.

Zoe ist übrigens die einzige eigenständige und geförderte derartige Beratungsstelle in Oberösterreich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 wurde mehr als 1300 Beratungen durchgeführt. Das Angebot ist kostenlos. (haas)