Webinar: Darmkrebs vermeiden

In Oberösterreich erkranken jährlich 800 Menschen an Darmkrebs – österreichweit sind es 4700. Damit zählt diese Erkrankung zu einer der häufigsten Krebsarten. Dabei ist Darmkrebs durch Vorsorgeprogramme vermeidbar.

Mehr als 90 Prozent aller Fälle entwickeln sich aus einem (gutartigen) Polypen. Die Entwicklung von einem Polypen zu Darmkrebs kann mehr als zehn Jahre dauern. Mit der Methode der Darmspiegelung (Koloskopie) steht ein Verfahren zur Verfügung, mit dem Polypen beziehungsweise auch Vorstufen von Krebs rechtzeitig entdeckt und auch gleich entfernt werden können.

In der Coronakrise sank die ohnehin nicht sehr hohe Zahl der Vorsorge-Koloskopien um rund 15 Prozent. "Don’t wait!" lautet daher das Motto der Österreichischen Krebshilfe in Sachen Darmkrebs. Beim Webinar der Krebshilfe Oberösterreich zum Thema Darmkrebs am Donnerstag, 27. Jänner, um 18 Uhr können allgemeine Fragen während des Vortrags schriftlich über Zoom-Chat gestellt werden.

Antworten werden am Ende des Vortrags direkt von Oberärztin Gudrun Piringer und Primar Andreas Shamiyeh vom Kepler-Universitätsklinikum beantwortet.

Anmeldung zum Webinar: service@krebshilfe-ooe.at