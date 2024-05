Vor diesen 5 Situationen sollten Sie unbedingt Ihre Hände waschen

Kaum jemand weiß, dass bis zu 80 Prozent aller Infektionskrankheiten mit einem Händedruck beginnen. In medizinischen Einrichtungen ist daher die konsequente Desinfektion unerlässlich, um Infektionen vorzubeugen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den 5. Mai zum Internationalen Tag der Händehygiene ausgerufen.

Das Datum, der 5. 5., wurde bewusst gewählt und symbolisiert die fünf Finger an jeder Hand.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zudem definieren die "5 Momente der Händehygiene" die wichtigsten Situationen, in denen Mitarbeiter im Gesundheitswesen die Händehygiene vornehmen sollten:

vor dem Patientenkontakt

vor einer aseptischen Tätigkeit (etwa Verbinden von Wunden)

nach dem Kontakt mit potenziell infektiösem Material

nach Patientenkontakt

nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung (zum Beispiel Bettwäsche wechseln)

In Spitälern sind in fast jedem Raum Händedesinfektionsmittelspender zu finden. "Diese Mittel enthalten rückfettende Substanzen und greifen somit den Schutzmantel der Haut auch bei häufiger Anwendung nicht an", erklärt Gertraud Schmid-Rebatz, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Hygienefachkraft am Klinikum Schärding. Händewaschen reduziert auch das Gesundheitsrisiko zu Hause. "Grippeviren überleben rund 48 Stunden auf Oberflächen. Regelmäßiges Händewaschen schützt auch daheim vor ansteckenden Infektionen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper