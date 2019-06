Testen Sie bei den OÖN ganz bequem Ihre Gesundheit

Beim großen Gesundheitstag der OÖNachrichten am Mittwoch, 19. Juni, lässt sich das Nützliche sehr einfach mit dem Angenehmen verbinden. Von 9.30 bis 17.30 Uhr dreht sich in den Promenaden Galerien Linz alles um Gesundheit, Wohlbefinden und Fitness. Im OÖN-Forum finden im Halbstundentakt Gesundheitstalks statt, in den Promenaden Galerien können Sie sich von kompetenten Medizinern beraten und Ihre Werte checken lassen.

Gemessen werden: Blutzucker, Cholesterin, Puls- und Blutdruck, Ernährungszustand (Bauchumfangmessung, Messung der Körperzusammensetzung), weiters stehen zu Ihrer Verfügung: Biofeedback und Entspannungstraining. Auf der "Bewegungsstraße" lässt sich die individuelle Beweglichkeit ermitteln. Mittels "MediMouse" analysieren Experten die Beschaffenheit der Wirbelsäule. Zudem gibt es die Möglichkeit eines Hörtests.

Beratung und Workshops: Neben den verschiedenen Tests werden spezielle Workshops angeboten (Anmeldung unter www.nachrichten.at darunter auch zwei Seminare der Linzer Tanzschule Horn. Als Experten stehen beim Gesundheitstag Mediziner des Kepler-Uniklinikums, der gespag Gesundheitsholding, der Fachhochschule für Gesundheitsberufe und UNIQA-VitalCoaches zur Verfügung. Zudem gibt es Beratungen zu diversen Themen, unter anderem zur Demenz.

Mediziner aus dem ganzen Land kommen ab 10 Uhr bei den Gesundheitstalks zu Wort, bei denen medizinische Themen kompetent und verständlich erklärt werden: vom Sodbrennen bis zum Kreuzweh, vom Hallux valgus bis zur Fettleber.

Gesunde Geschenke: Für jeden Besucher gibt es gesunde Präsente.

Tipps von den UNIQA-VitalCoaches: Erfahrene Sportwissenschafter erklären, wie Sie ein Leben lang in Bewegung bleiben und sich dabei pudelwohl fühlen.

Stargast Benjamin Raich erzählt am 19. Juni von 12.45 bis 13.45 Uhr im Interview über seine Karriere als Skistar, über seine Olympiasiege, aber auch über sein Leben als Papa.

OÖN-Gesundheitstag, 19. Juni, Einlass in die Promenaden Galerien um 9 Uhr, Eröffnung um 9.30 Uhr

Eintritt frei

Programm

9. 30 Uhr: Eröffnung des OÖN-Gesundheitstages

10 bis 10.20 Uhr: „Fit und vital in jedem Alter“: Wie man mit Bewegung gesund alt werden kann, erklären Experten des LKH Rohrbach.

10.30 bis 10.50 Uhr: „Vergesslich oder schon dement?“ Diese Frage beantworten Primarärzte des Klinikums Vöcklabruck. Mit auf dem Podium: Tanzschulbesitzer Michael Horn.

11 bis 11.20 Uhr: „Fettleber ohne Alkohol“: Die neue Volkskrankheit wirft viele Fragen auf. Experten des LKH Schärding antworten.

11.30 bis 12 Uhr: „Schlank im OP“: Ob man die Idealfigur mittels Operation bekommen kann, erklären Expertinnen des Klinikums Gmunden.

12.10 bis 12.30 Uhr: Nahrungsergänzungsmittel – sinnvoll?

Experten des Salzkammergut-Klinikums Bad Ischl widmen sich diesem Thema

12.45 bis 13.45 Uhr: Olympiasieger Benjamin Raich erzählt über sein Leben und seine Erfolge.

14 bis 14.20 Uhr: „Kreuz mit dem Kreuz“: Professoren des Kepler-Uniklinikums kümmern sich um diese Volkskrankheit.

14.30 bis 14.50 Uhr: „Allergien“: Ärzte des Kepler-Uniklinikums sprechen über Therapien.

15 bis 15.20 Uhr: „Sodbrennen und Reflux“: Experten des LKH Freistadt verraten, was man dagegen machen kann.

15.30 bis 15.50 Uhr: „Hallux & Co“: Ärzte des LKH Kirchdorf widmen sich diesem Thema.

16 bis 16.20 Uhr: „COPD“: Was man machen kann, wenn einem die Luft wegbleibt, beantwortet Primar Josef Bolitschek.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at