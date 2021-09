Krank durch Fertigessen

In Regionen, die in den letzten Jahrzehnten den westlichen Lebensstil angenommen haben, wurde eine Zunahme von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen im Zusammenhang mit dem Konsum von ultra-verarbeiteten Lebensmitteln beobachtet. Das Risiko, an Morbus Crohn zu erkranken, ist laut einer US-Studie mit 245.112 Teilnehmern bei folgenden Lebensmittelgruppen besonders hoch:

ultra-verarbeitetes Brot und Fertigprodukte für das Frühstück

gefrorene oder lagerstabile verzehrfertige/warme Mahlzeiten

Industriekäse

Fertigsoßen

Ein Zusammenhang zwischen ultra-verarbeiteten Lebensmitteln und dem Risiko für Colitis ulcerosa konnte nicht gezeigt werden.