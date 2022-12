Gebeizte Entenbrust mit Kürbis

Zutaten: 300 g Entenbrust (alternativ Hirschrücken), 30 g zerstoßene Pfefferkörner, 2 g Pimentkörner, 2 g Zimt gemahlen, 2 Lorbeerblätter, je 100 g Salz und Zucker200 g Hokkaido-Kürbis, 1 rote Zwiebel, 1 TL Senfkaviar oder süßer Senf, 20 g gehackte Petersilie, je 2 TL Rotweinessig, Olivenöl, Honig, Salz, Pfeffer

Zubereitung: Pimentkörner zerdrücken, mit anderen Zutaten vermischen. Entenbrust darin wenden, leicht andrücken. 5 Std. in der Mischung ziehen lassen. Dann Gewürze abwaschen und Brust mit Küchenrolle abtupfen. Kürbis und Zwiebel in feine Würfel schneiden, mit allen anderen Zutaten vermischen und mindestens 1 Std. durchziehen lassen. Gebeizte Entenbrust in dünne Tranchen schneiden. Auf Teller fein auflegen. Kürbis in eine Ringform drücken und anrichten. Zum Abschluss den Teller nach Wunsch noch mit frischen Kräutern oder Babyspinat garnieren.

Tipp: Die Entenbrust hält gekühlt und gut foliert mindestens 4 Wochen.

