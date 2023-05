Vegane Frühlingsrolle

Zutaten:

8 Reispapier-Blätter, je 1 Karotte und rote Paprika, in dünne Streifen geschnitten, je ½ Gurke und ½ Kopf Eisbergsalat, in dünne Streifen geschnitten, je 1 Handvoll frische Minzeblätter und frische Korianderblätter, je 1 EL Sesamöl, Sojasauce, Agavendicksaft, Limettensaft, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt, 1 TL Ingwer, frisch gerieben, je ¼ Tasse Erdnussbutter und Wasser

Zubereitung:Die Karotten-, Gurken-, Paprika-, Eisbergsalat-, Minze- und Korianderstreifen in eine Schüssel geben und gut vermischen. In einer separaten Schüssel Sesamöl, Sojasauce, Agavendicksaft, Limettensaft, Knoblauch und Ingwer vermischen. Diese Marinade mit Gemüse gut vermengen. Reispapier-Blätter in warmes Wasser tauchen, bis sie weich werden. Auf jedes Blatt eine Handvoll der Gemüsemischung legen und die Enden des Blattes nach innen klappen, um eine Rolle zu formen. Für die Erdnusssauce die Erdnussbutter und das Wasser in einer Schüssel vermengen, bis cremige Konsistenz erreicht ist. Frühlingsrollen gemeinsam mit Erdnusssauce servieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper