Carpaccio vom Rinderfilet

Zutaten:

250 g Rinderfilet, 1 Biozitrone, 3 EL Olivenöl, 100 g Parmesan, 1 Handvoll Rucola, 1 Prise Pfeffer, 1 Prise Salz

Zubereitung:

Für das Carpaccio zuerst das Rinderfilet mit Salz und Pfeffer würzen, in eine Frischhaltefolie wickeln und für vier Stunden in den Gefrierschrank legen. In der Zwischenzeit den Rucola waschen, abtropfen lassen. Nun das Fleisch mit der Wurstmaschine in hauchdünne Scheiben schneiden und auf vier Tellern anrichten. Mit etwas Öl und Zitronensaft beträufeln und etwas pfeffern und salzen. Anschließend den Parmesan darüber hobeln und mit Rucola bestreuen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper