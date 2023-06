Zutaten 200 g Mehl, ½ TL Salz, 1 Packung Backpulver, 100 g Topfen, 100 g Joghurt, 1 Ei Für die Bestreuung: Sonnenblumenkerne, Sesam, Mohn oder Kürbiskerne Zubereitung Grill vorbereiten. Alle Zutaten gut vermischen und durchkneten, bis die Masse geschmeidig ist. Den Teig in zwei Fladen aufteilen und in die gewünschte Form bringen. Mit verquirltem Ei bestreichen und mit Körnern bestreuen. Das Fladenbrot in einer Pfanne oder auf dem Pizzastein bei ungefähr 180°C bis 200°C grillen.