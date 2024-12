Tatort "Man stirbt nur zwei Mal": Tot oder lebendig?

In der ersten Szene der „Tatort“-Folge „Man stirbt nur zweimal“ urteilt eine Richterin, dass 3,54 Millionen Euro plus Zinsen aus einer Lebensversicherung an die Gattin (Cordelia Wege) des Verstorbenen zu zahlen seien. Dramaturgisch raffiniert hält Rechtsmediziner und Schlaumeier Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) quasi im Nebenzimmer einen Vortrag darüber, dass statistisch betrachtet jeder Zehnte bereits einmal einen Versicherungsbetrug begangen hat.