Aufmerksame Nachbarin (75) wurde in Altmünster zur Lebensretterin 

Weil sie gegen 13 Uhr Brandgeruch aus der Nachbarwohnung wahrnahm und darin ein akustischer Rauchmelder losging, alarmierte Marlies J. die Einsatzkräfte. Die 75-Jährige wurde durch ihr beherztes Eingreifen wahrscheinlich zur Lebensretterin.

Eine Polizeistreife war in unmittelbarer Nähe und schnell am Einsatzort in Altmünster. In der betreffenden Wohnung war eines der Fenster gekippt, daraus quoll bereits Rauch. Marlies J. wies die Beamten auf eine ausziehbare Leiter hin, die im Keller des Hauses gelagert war.

Einer der beiden Polizisten stieg mithilfe der Leiter auf den Balkon im ersten Stock und konnte die Balkontür eintreten. Den Wohnungsbesitzer fand er schlafend vor, sein Hund schlief ebenfalls. Der 55-jährige Wohnungsbesitzer sowie sein Hund wurden unverletzt aus der Wohnung gebracht. Der Brandherd, der sich in der Küche befand, wurde entfernt. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. Vier Feuerwehren waren im Einsatz.

Mehr zum Thema Oberösterreich Polizei fand Waffenarsenal und Sprengstoff bei Pflegepatienten in Bad Goisern BAD GOISERN. Der Anzeige einer 38-jährigen Pflegerin wegen einer Morddrohung ist es zu verdanken, dass Polizisten im Haus ihres Auftraggebers in ... Polizei fand Waffenarsenal und Sprengstoff bei Pflegepatienten in Bad Goisern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper