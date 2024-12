Steyr will weiter investieren und nimmt Minus in Kauf

STEYR. Zum Teil recht emotional verlief die jüngste Debatte zum Stadtbudget 2025. Beschlossen wurde am Ende ein Voranschlag für das Jahr 2025 mit einem vorausgesagten Minus in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Rund drei Millionen Euro investiert die Stadt in Bildung und Wissenschaft, 700.000 Euro für den Ausbau der Elementarpädagogik, rund 2,6 Millionen Euro sind für Investitionen in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit vorgesehen.