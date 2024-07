4 gute Rezepte gegen Fernweh

Die einen lieben Tomaten über alles, bei den anderen dürfen Fisch und Meeresfrüchte nicht fehlen. In Griechenland geht nichts ohne selbstgebackenes Pitabrot – und in Schweden gehören hausgemachte Marmeladen in jeden Vorratsschrank.

Vier neue Kochbücher widmen sich den Küchen anderer Länder mit all ihren Eigen- und Besonderheiten. Die OÖNachrichten stellen ein paar Rezepte daraus vor – allesamt einfach, gut und g’sund:

1. Mallorca auf die Schnelle

Auch was die Essgewohnheiten betrifft, heißt es „andere Länder, andere Sitten“. Auf der Ferieninsel Mallorca genießt man abends am liebsten Tapas – verschiedenste Snacks, die im Kreis von Freunden und Familie genossen werden.

2. Süße Grüße aus Rom

Gute Gesellschaft ist auch in Italien eine der wichtigsten „Zutaten“ für ein gelungenes Essen. Köstlich dazu im wahrsten Sinne des Wortes die Rezepte und Anekdoten von Elena Fabrizi, besser bekannt als Sora Lella. Die gebürtige Römerin machte in den 1950er-Jahren als Schauspielerin Karriere und eröffnete später eine Trattoria, wo sie traditionelle Gerichte servierte und ihre Liebe zu gutem Essen mit ihren Gästen teilte.

3. Schwedische Marmelade

Rezepte und Geschichten teilt auch die schwedische Konditorin My Feldt in ihrem mittlerweile dritten Kochbuch. Sie ist davon überzeugt, dass Marmelade glücklich macht, und zeigt in „Rosensirup und Wildapfelgelee“, wie der Fruchtaufstrich ganz einfach gelingt.

4. Griechischer Snack

Die mediterrane Küche gilt als eine der gesündesten der Welt – Olivenöl, Feta und fangfrischer Fisch, Zaziki und Souvlaki kommen dort fast täglich auf den Tisch. Eine der entspanntesten Arten, die Sachen zu genießen? Zweifellos eingerollt in köstliches Pitabrot, sind Chloé Monchalin und Benjamin Rousselet, die Autoren von „Hellas“, überzeugt.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader