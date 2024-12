Fünf Geheimnisse einer guten Gastgeberin

Katerina Vetter Kapagiannidou ist ein Profi in puncto Gastlichkeit.

Wir Menschen sind soziale Wesen und lieben die Gemeinschaft. "Ob Trauung oder Taufe, Familienfeier oder Heiliger Abend, egal wie unterschiedlich die Anlässe sind – der Ort, an dem wir uns begegnen, ist meist der gleiche: ein Tisch, an dem gegessen wird", sagt Katerina Vetter Kapagiannidou. Die gebürtige Athenerin, die mit ihrer Familie in Berlin lebt, hat schon Staatsdinner veranstaltet, das Catering für die Fashion Week übernommen und Traumhochzeiten geplant.