Diese Spezialität verbinden nur Insider mit Florenz

Italien. Ich muss es an dieser Stelle wiederholen: Mindestens einmal im Jahr bin ich bei unseren Nachbarn. Ich muss. Die positive Lebenslust der Menschen ist ansteckend. Die Kulinarik, vor allem die "cucina povera", also die einfache "Arme-Leute"-Küche, zählt für mich zu den Grundpfeilern meines Speiseplans. Aus wenigen Zutaten viel Geschmack zu erzeugen, ist genau meins. Nicht zuletzt hat auch die Slow-Food-Bewegung ihren Ursprung in Italien.