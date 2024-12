Helm- und Nummernpflich: E-Scooter-Betreiber in Italien protestieren

Obligatorisch wird auch eine Versicherung. Private und gemeinsam genutzte Motorroller dürfen zudem nicht außerhalb der städtischen Straßen verkehren, wobei die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h einzuhalten ist. Die neuen Vorschriften lösten heftige Reaktionen der Hersteller von E-Scootern, sowie der Sharing-Gesellschaften aus.

"Die neue Straßenverkehrsordnung tritt heute offiziell in Kraft, aber in Bezug auf die Elektroroller herrscht absolute Unsicherheit", so die Verbände in einem Schreiben an die Regierung. "In Bezug auf Elektroroller weist die Straßenverkehrsordnung mit ihren neuen Verkehrsverboten und den Anforderungen an Helme, Nummernschilder und Versicherungsschutz für die Nutzer einige äußerst problematische Aspekte auf, die die Gefahr bergen, dass in Italien ein bedeutender Teil der Mikromobilität zum Tode verurteilt wird", hieß es.

Kritik an Helmpflicht

"Die Helmpflicht, unabhängig vom Alter des Benutzers und der Leistung des Rollers, scheint eine in Europa einzigartige Maßnahme zu sein, bei der weder Mittel und Zweck noch Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Dies erschwert die Nutzung von Rollern, die wesentlich zur Entlastung der Städte beitragen", so die Verbände.

"Die Einführung einer Pflicht von Nummernschildern und Versicherungen, ohne dass geklärt ist, wie diese eingeführt werden, wie das Verfahren zur Erlangung der Nummernschilder aussieht, wie der Zeitrahmen aussieht und welche Kosten damit verbunden sind, stürzt eine halbe Million täglicher Nutzer von E-Rollern in totale Verwirrung und führt zu großer Unsicherheit bei den Händlern, die nicht wissen, wie sie auf die Anfragen der Verbraucher reagieren sollen, die um Aufklärung bitten", wird in dem Schreiben weiter argumentiert.

Der extrem rechte Verkehrsminister Matteo Salvini will hart bleiben. "In Paris hat man die E-Roller verboten. Letztes Jahr gab es 300 Unfälle und 18 Tote. Bei mehr als 3.000 Toten bei Verkehrsunfällen pro Jahr müssen wir ernsthaft und streng sein. Meine Aufgabe ist es, Leben zu retten", betonte Salvini und fügte hinzu, er hoffe, dass die neuen Vorschriften im Laufe der Wochen zu guten Gewohnheiten werden. "Bei der Einführung der Gurt- und Helmpflicht gab es einige Leute, die sich beschwerten, aber jetzt ist es eine Selbstverständlichkeit", so der Minister.

