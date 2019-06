Wie Stermann und Grissemann bei "Klassik am Dom" mitmischen

"Sie haben mich überleben lassen." So fasst Martin Grubinger, Weltstar der Percussion aus Oberösterreich, seinen im April absolvierten Besuch bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann in ihrer Fernseh-Show "Willkommen Österreich" zusammen. Da hat der gebürtige Salzburger, der in Neukirchen an der Vöckla lebt, aber wohl etwas untertrieben.

Die Chemie zwischen dem Schlagwerker und den obersten Satirikern der ORF-Nation muss stimmen. Denn bei der Programmpräsentation für das diesjährige "Klassik am Dom" (mehr rechts) verkündete Grubinger gestern in Linz: "Sie werden mit uns auftreten." Mit "uns" meint "der Chef" sein "Percussive Planet Ensemble". Wenn die Schlagwerk-Magier am 4. Juli das vierte Mal bei "Klassik am Dom" die Grenzen zwischen Ernstem und Populärem wegzaubern, werden ihnen Stermann und Grissemann bei einer Nummer auf dem Domplatz Linz zur Seite stehen. Oder eher umgekehrt. So oder so, es muss geübt werden. Anberaumt sind drei Tage, in die Grubinger aber noch mehr packen muss als Musikpädagogik. Von 11. bis 13. Juni reisen er und das durch Kommentierung des Song Contests musikalisch sozialisierte Duo durch Oberösterreich, was auch gefilmt wird. Beiträge daraus sollen das Klassik-am-Dom-Konzert im Juli veredeln. Ihre Stationen: die Landesgartenschau in Aigen-Schlägl, die Fähre in Ottensheim, Sinnesrausch und voestalpine in Linz, die Kaiservilla in Bad Ischl, der Kalvarienberg am Wolfgangsee und die Landesmusikschule in St. Martin im Innkreis, was Oberösterreichs landesweiten Stellenwert in der musikalischen Erziehung verdeutlichen soll.

Letzteres gefällt am meisten Simon Ertl, denn der Posaunist und Leiter von Klassik am Dom ist in St. Martin daheim. Der Innviertler, der heuer ein vielfältiges Programm bietet, hat aber auch große Freude an der Zusammenarbeit von Grubinger mit Stermann und Grissemann. Eine so große, dass er die Ankündigung dazu als "Bombe" bezeichnete, die Kathrin Zechner gestern vor ihm platzen ließ.

"Keine Bombe, ein Feuerwerk ist das", korrigierte ihn die ORF-Programmchefin augenzwinkernd. Sie hat die Kollaboration mit eingefädelt, wie die erneute Live-Übertragung des Konzerts auf ORF 2. Stermann und Grissemann haben dabei als Spezialgäste harte Konkurrenz: die St. Florianer Sängerknaben. (nb)

Klassik am Dom

4. Juli: Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble, Programm: Filmmusik von John Williams (u. a. Star Wars), Queen (u. a. Bohemian Rhapsody), Jazz, Strawinsky und mehr, mit St. Florianer Sängerknaben, Stermann & Grissemann, 21 Uhr

7. Juli: Tom Jones

12. Juli: Katie Melua

13. Juli: Rolando Villazón

19. Juli: Konstantin Wecker

Beginn: je 20 Uhr

Karten: OÖN Linz, Wels, Ried/I., 0732 7805 805, wasistlos.at

