"Starnacht am Neusiedler See" aus Sicherheitsgründen abgebrochen

An zwei Abenden, am Freitag und am Samstag, ging in Mörbisch die "Starnacht am Neusiedler See" über die Bühne. Moderiert von Barbara Schöneberger und Alfons Haider, gaben dabei Schlagerstars wie Maite Kelly, Beatrice Egli, Andreas Gabalier und Die Seer auf der Seebühne ihre Hits zum Besten. Die Samstagabendshow wurde vom ORF live ab 20:15 Uhr übertragen, jedoch: Der Wettergott spielte nicht mit. Ein kräftiges Gewitter zog über dem Burgenland auf und zwang die Verantwortlichen zu einer Unterbrechung der Liveshow. Die Tiroler Schlagersängerin Petra Frey sang gerade "Königin der Nacht", als Alfons Haider die Bühne betrat und das Publikum bat, das Gelände zu verlassen. "Wir müssen aus Sicherheitsgründen kurz abbrechen", erklärte der Moderator und ergänzte: "Es hat auch etwas Gutes, dann muss man heute nicht mehr den Garten gießen."

Während sich die Zuschauer vor Ort hinausbegaben, zeigte der ORF die aufgezeichnete Generalprobe. "Abbruch in Mörbisch - Sie sehen die Generalprobe vom Abend", blendete der Sender dabei ein. Nach einer halben Stunde konnten die 6000 Zuschauer in Mörbisch wieder zurück auf ihre Plätze und die Show wurde mit dem Auftritt von Giovanni Zarella fortgesetzt. "Das war knapp. Es ist wie so ein zweites geschenktes Leben", witzelte darauf Moderatorin Barbara Schöneberger. Sie habe sich immer gefragt, warum man eine Generalprobe aufzeichne. Nun wisse sie es.

Unwetter forderten Feuerwehren

Schwere Gewitter haben die Feuerwehren am Abend und in der Nacht auf Sonntag im Südburgenland und in Niederösterreich gefordert. In den Bezirken Güssing und Oberwart waren jeweils zwölf Wehren im Einsatz, sie mussten Keller auspumpen und Verkehrswege freiräumen. In Niederösterreich mussten die Feuerwehren ebenfalls zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Besonders betroffen war etwa die Stadt Gmünd, wo es zu Überschwemmungen kam oder umgestürzte Bäume die Straßen blockierten.