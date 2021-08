OÖN-Kulturabo: Das Beste der Linzer Kulturstätten

Giacomo Puccinis Meisterwerk "La Bohème", Hollywood-Star John Malkovich, die Grammy-nominierte Band Crash Test Dummies sind drei von 13 Kultur-Perlen, die das OÖN-Kultur-Abo um 429 Euro auffädelt. "Die Bandbreite ist so enorm wie bei sonst keiner Veranstaltungsserie in Oberösterreich", sagt Wilfried Steiner, Chef im Posthof für Tanz, Theater, Kleinkunst, Literatur.

Brucknerhaus: "In seiner Vielfalt wohl sogar einmalig in Österreich" ist das Kultur-Abo für Dietmar Kerschbaum, Chef im Brucknerhaus, wo der Star-Pianist Krystian Zimerman am 17. Oktober gastiert. Nach 23 Jahren ist der Pole wieder in Linz. Schon 1998 war "sein Spiel als Mitteilungen der Seele" zu erleben, schrieben die OÖN. "Just Call me God" nennt sich das Multimedia-Stück, in dem John Malkovich die seelischen Abgründe eines Diktators ausleuchtet (18.11.). Maestro Reinhard Goebel gibt am Pult des Bruckner Orchesters Linz den Takt an (30.1.2022).

Musiktheater: Mit "Wie im Himmel" lädt das Erfolgsmusical als deutschsprachige Erstaufführung in der Regie von Musical-Chef Matthias Davids ins Musiktheater (28.11.). Georg Schmiedleitner inszeniert Giacomo Puccinis Opern-Meisterwerk "La Bohème" (1.3.).

Vielseitige Sophie Hunger Bild: EPA

Posthof: Die Schweizer Musikerin und Komponistin Sophie Hunger zeigt ihre Bandbreite von Kunstlied bis Post-Punk (15.12.). Die Kibbutz Contemporary Dance Company spürt dem Schicksal Asylsuchender nach (31.3.). Die Menschheit rettet mit bissigem Humor der Madrider Theatermeister Yllana (7.5.).

Schauspielhaus: Nestroy-Preisträgerin Stephanie Mohr inszeniert im Schauspielhaus Horváths "Geschichten aus dem Wienerwald" (18.6.2022).

Uraufführung von Thomas Arzt am Theater Phönix Bild: J. Krpelan

Theater Phönix: Ein Spiegel vorab für "das Interesse des Publikums an den laufenden Produktionen" ist das Kultur-Abo für Harald Gebhartl, Leiter des Theater Phönix, das zwei Uraufführungen beisteuert: "Taumel und Tumult" des Schlierbachers Thomas Arzt (16., 28.9. oder 2.10.) und "This is The End, My Friend" von Kurt Palm (23.3, 13. oder 23.4.). Mit "Häuptling Abendwind" lockt ein trashiges Singspiel (7., 21.1., 5.2.).