Heino: "Die Hannelore war mein größter persönlicher Erfolg"

Mit dunkler Brille und blond gefärbten Haaren hat sich Heinz Georg Kramm als Heino mit Schlagern und Volksliedgut durch Generationen gesungen. Immer an seiner Seite: Ehefrau Hannelore, die er 1972 als Juror bei einer Misswahl in Kitzbühel kennengelernt hatte und mit der er 44 Jahre lang verheiratet war.

Wie jetzt bekannt wurde, ist die in St. Veit im Mühlkreis geborene und in Linz-Urfahr unter dem Mädchennamen Auer aufgewachsene Frau am 8. November im gemeinsamen Haus in Kitzbühel gestorben. Sie wurde 81 Jahre alt. Heino hatte an diesem Tag eine TV-Aufzeichnung zur Sat.1-Show "Kiwis große Partynacht" abgebrochen, um seiner schwer kranken Frau zur Seite zu stehen. Es war ein Wunsch des Sängers, dass seine Frau in Ruhe verabschiedet werden kann.

Heinos langjähriger Manager Helmut Werner bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung vom Tod der Frau: "Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer. Das war der schlimmste Tag in seinem Leben."

Bereits in den letzten Tagen war bekannt geworden, dass es um die ehemalige Schlagersängerin und Schauspielerin, die später auch Heinos Management übernahm, gesundheitlich schlecht stehe. " Ich bin jetzt dabei, Hannelore zu pflegen, und das mache ich gern", hatte Heino kürzlich dazu öffentlich gesagt.

Hannelore Kramm litt unter den Spätfolgen eines Autounfalls im Jahr 1972. "Ich war damals dreimal klinisch tot", erzählte sie oft vom damaligen Unfall. 2004 erlitt sie einen Herzinfarkt, 2017 musste sie an der Lendenwirbelsäule operiert werden.

Das kinderlose Ehepaar war einander stets sehr eng verbunden. Immer wieder besuchte das Paar auch die Mutter der Verstorbenen in Linz. In einem Interview mit den OÖN beschrieb der 84-Jährige die Liebe zu seiner Frau so: "Die Hannelore war mein größter persönlicher Erfolg. Ein zweiter Erfolg ist, dass wir immer noch zusammen sind. Die Presse hat uns damals ja nur zwei Jahre gegeben."

Heino war im Februar 2016 umjubelter Stargast der OÖN-Galanacht des Sports. An seiner Seite: natürlich Hannelore Kramm.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder