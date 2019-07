Gott des Schlagers, der Frauen und von Biene Maja

Am 13. Februar geisterte ein Posting durch die sozialen Medien, das vom Tod der krebskranken Schlagerlegende Karel Gott berichtete. Die vielen Fans des Tschechen waren ob der Nachricht vom Tod ihres Idols verstört. Einer war sogar wütend. Karel Gott selbst. "Gerne möchte ich der Person ins Gesicht schauen, die mich heute lebendig begraben hat. Mir geht es gut!", ließ er damals wissen. Allerdings nicht aus dem Jenseits, sondern via Facebook.

Karel Gott lebt also und feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Der Sänger und Komponist blickt auf ein turbulentes Leben zurück, und so gesehen ist die verfrühte Todesmeldung vielleicht ironisch zu verstehen, weil sich all das nur schwer vorstellbar in einem Leben einpflegen lässt.

Es begann mit "Moon River"

Bevor der junge Karel zum Gott vieler Schlagerfans weltweit wurde, träumte der 1939 in Pilsen Geborene von einer Karriere als Maler, schaffte aber die Aufnahmsprüfung nicht. Wenig später fand er sich als Elektrikerlehrling bei "CKD Stalingrad" wieder. Nebenbei trat der fesche Womanizer in Tanzcafés auf und wurde prompt entdeckt. Seine erste Single erschien 1963, die tschechische Version von Henri Mancinis "Moon River". Dann ging es Schlag auf Schlag: Eiserner Vorhang hin oder her, führte ihn ein sechsmonatiges Gastspiel nach Las Vegas. Das Regime nutzte die steigende Popularität des Künstlers geschickt für eigene Zwecke, erlaubte Gastspiele in ganz Europa und streifte die Gagen ein.

Sinatra des Ostens

Der Tenor, längst zum "Sinatra des Ostens" und zur "goldenen Stimme von Prag" geadelt, lebte in der damaligen Tschechoslowakei ein finanziell sorgenfreies Leben. Kritiker attestieren dem Jubilar bis heute ein unreflektiertes Verhältnis zum kommunistischen Regime. "Karel Gott ist ein anpassungsfähiges Talent mit dem beharrlichen Verlangen, sich Träume zu erfüllen", sagt Petr Bilek von einer tschechischen Kulturzeitschrift.

Wie auch immer, Karel Gott verzückte mit unvergesslichen Schlagerliedern wie "Einmal um die ganze Welt", "Fang das Licht", "Weißt du wohin?", "Babicka" oder "Schicksalsmelodie" die Herzen seiner – in der Hauptsache – Anbeterinnen. Freimütig gibt Karel Gott in einem Interview mit dem "Stern" zu, dass er kein "Kostverächter" gewesen sei. Mehrere Freundinnen gleichzeitig habe er gehabt, aber das sei lange her: "Ich glaube, ich habe das Mütterliche in den Frauen angesprochen, das Herz." Mit späten 68 Jahren heiratete Karel Gott die um 37 Jahre jüngere Ivana, mit der er zwei Töchter, elf und 13, hat. Zwei Töchter stammen aus früheren Beziehungen.

30 Millionen verkaufte Alben

Seine gut 120 Alben verkauften sich derweil wie die warmen Semmeln. Geschätzte 30 Millionen Mal. Rund 900 Lieder veröffentlichte der Prager in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen.

Viele davon hat der Komponist Karel Svoboda geschrieben. Ihm ist auch jenes Lied zu verdanken, das reflexartig mit Karel Gott in Verbindung gebracht wird: das Titellied zur Zeichentrickserie "Biene Maja". Svoboda traf Gott im Jahr 1975 zufällig während eines Spaziergangs in München.

Dazu ist folgender Dialog überliefert:

Svoboda: "Karel, was machst du heute Nachmittag?"

Gott: "Da möchte ich in Schwabing Kaffee trinken."

Svoboda: "Ach, komm auf ein Lied vorbei. Nur für einen Zeichentrickfilm. Da bist du schnell fertig." Gott kam, spielte das Lied in 20 Minuten ein, hatte nicht einmal einen Vertrag ausverhandelt (was er später aber nachgeholt hat). Insgesamt 1,25 Millionen Mal wurde die Single verkauft.

2015 erkrankte der Sonnyboy, der 39 Mal zum Lieblingssänger des Jahres in Tschechien gekürt wurde, an Lymphdrüsenkrebs. Ein Jahr später galt er als geheilt: "Die Ärzte haben mir gesagt: Hätte ich die Krankheit 15 Jahre früher bekommen, wäre ich längst tot." Schwere Krankheiten, unter anderem in der Bauchhöhle, waren auch danach ständiger Begleiter des Sängers, der 1968 mit dem Lied "Tausend Fenster" von Udo Jürgens für Österreich beim Eurovision Song Contest antrat und auf Platz 13 landete.

Seinen 80er wird der Lebemensch Karel Gott dennoch ausgiebig feiern. Vielleicht sogar mit einem Auftritt mit seiner 13-jährigen Tochter Charlotte. Mit ihr hat er das Duett "Herzen erlöschen nicht" aufgenommen, das auf Youtube mit bereits knapp neun Millionen Klicks zwischenbilanziert.

Offenbar der nächste Höhepunkt im schillernden Leben des Schlager-Gotts.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at