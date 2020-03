Familienkonzert: Detektive suchten Bruckners Codes

Unter dem Motto "Bruckners geheime Codes" stand mit "Secret Signs" ein Werk von Werner Steinmetz im Zentrum, das den jungen Hörern einiges abverlangte. Denn es sind geheime Zeichen, die der Komponist aus Werken Anton Bruckners destillierte und mit denen er sein Werk gleich einer enigmatischen Chiffrierung gestaltete. Ein gewagtes Unterfangen des Bruckner Orchesters, nicht auf altbewährte "Kindermusiken" zu setzen.

Feines Konzept

Damit den Kindern das Eintauchen in diese Bausteine der Musik leichter fiel, halfen Detektive (Alina Fasching, Magdalena Hartl, Lisa Kretschmer und Jonas Asenbaum), die Rätsel zu entschlüsseln. "Bruckner" Thomas Mayrhuber (wie alle Schauspieler aus dem Musikgymnasium Linz) plauderte ausgiebig mit Steinmetz, der seinerseits die Bausteine mit Hilfe des Dirigenten Tobias Wögerer zu erklären versuchte.

Ein feines Konzept, das die Schüler mit Theaterpädagogin Christina Hodanek erarbeitet haben und – was man den gespannten Kindern und Eltern ansehen konnte – auch seine Wirkung nicht verfehlte. Das tat auch Steinmetz’ Werk nicht, das die jungen Hörer tief in den Bann zog. Das lag auch an der überzeugenden Umsetzung durch das Bruckner Orchester und der präzisen Leitung durch Tobias Wögerer.

>>> Fazit: Ein schlaumachender Vormittag, der vergnüglich in die Biografie Bruckners eintauchte und die Codes des Komponisten knackte.

>>> Musiktheater: Familienkonzert mit dem Bruckner Orchester, 8. März