Das Publikum kehrt nach Corona zurück

Der Slogan "50 Prozent ist das neue Ausverkauft" hatte nach den kulturellen Corona-Öffnungen die Runde gemacht. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) sah sich demnach veranlasst, das vermeintliche Fernbleiben des Kulturpublikums mit Daten zu unterfüttern. Die nun vor Journalisten präsentierte SORA-Studie brachte ans Licht, dass 22 Prozent von 2000 Befragten (ab 15 Jahren) regelmäßig Kulturveranstaltungen besuchen, was im Vergleich zum Jahr 2003 eine Steigerung von zehn Prozentpunkten bedeutet. Auffällig ist, dass das Kulturpublikum nach wie vor aus Menschen mit höherem Einkommen und besserer Bildung besteht. Deshalb will Mayer gemeinsam mit dem Bildungsministerium Maßnahmen eruieren, "die langfristig mehr junge Menschen für Kunst und Kultur begeistern können". Besonderes Augenmerk soll auf die 10- bis 14-Jährigen gelegt werden, "weil wir hier die breitesten Bevölkerungsschichten erreichen", sagt Mayer.

37 Prozent gaben an, 2022 öfter als 2019 an Kulturveranstaltungen teilgenommen zu haben – hier ist der Anteil junger Menschen besonders hoch. Je nach Sparte sagten allerdings zwischen 11 und 18 Prozent, Kulturaktivitäten eingestellt zu haben – vor allem ältere Menschen, was nicht durch das gewachsene Interesse junger Menschen aufgefangen wird. Als Gründe nannten 41 Prozent, sie hätten andere Sorgen (Inflation, Teuerung).

Das Kino erfährt den höchsten Zulauf: 54 Prozent der Befragten waren 2022 im Kino. Ins Museum gingen 45 Prozent, zu Pop-, Rock-, Jazz- und Schlagerkonzerten 34 Prozent. Der Anteil der Theaterbesucher lag bei 27 Prozent, Veranstaltungen mit Gratiseintritten machen 29 Prozent aller Besuche aus.

