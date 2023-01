"Avatar 2" überholte "Star Wars"

Auf der Liste der weltweit erfolgreichsten Kinofilme ist das Epos gestern auf Platz vier vorgerückt, nach Zahlen von Boxofficemojo.com mit Kasseneinnahmen von aktuell 2,07 Milliarden Dollar.

Die Filme "Avengers: Infinity War" und "Star Wars Episode VII" ließ Cameron damit hinter sich. Bisher erfolgreichster Kinofilm ist der erste "Avatar"-Teil (2009) mit einem Einspielergebnis von insgesamt 2,92 Milliarden Dollar. Hinter "Avengers: Endgame" (2019/2,79 Milliarden Dollar) liegt Camerons "Titanic" (2,194 Milliarden Dollar) aus dem Jahr 1997 auf Platz drei.

Damit beansprucht ein einziger Mann, der nur alle Jubeljahre einen Film dreht, drei der vier Spitzenplätze in der Geschichte des Blockbusterwesens für sich. Und die Prognose, dass "Avatar: The Way of Water" bei den Zuschauerzahlen noch weiter vorrücken wird, ist spätestens seit diesem Wochenende nicht mehr riskant.

