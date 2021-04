Welttag des Buches: Jetzt Freizeit-Buchpakete gewinnen!

Buchpakete vom Trauner Verlag gewinnen!

Am 23. April ist Welttag des Buches. Passend dazu verlosen wir gemeinsam mit dem Trauner Verlag 3 Buchpakete der in der OÖN-Edition erschienenen Bücher Genusswandern, Bergwandern und Genussbiken in Oberösterreich.

Genusswandern in Oberösterreich. Die schönsten Wege zu den besten Einkehrstationen

Vom Böhmerwald bis zum Dachstein durchziehen unzählige Wanderwege das Land. Mit den 40 beschriebenen Touren im Buch kann man die gesamte Vielfalt Oberösterreichs entdecken. Die Wälder und Flüsse des Mühlviertels, die Hügelketten im Inn- und Hausruckviertel, die Donauregion, die Vorberge des Traunviertels und als Höhepunkt noch aussichtsreiche Wege am Dachstein. Tipps für die besten Einkehrstationen am Weg machen das Genusserlebnis komplett. Herrliche Bilder und zahlreiche Zusatzinformationen ergänzen die detaillierten Beschreibungen.

Nach „Wandern in Oberösterreich“, „Genuss-Biken in Oberösterreich“, „Bergwandern in Oberösterreich“ und „Skitouren in Oberösterreich“ widmen sich die Freizeit Aktiv-Autoren der OÖNachrichten-Beilage „was ist los?“, nun den schönsten Wanderwegen Oberösterreichs.

Auf zu neuen genussvollen Erlebnissen in Oberösterreich, denn Wandern macht glücklich!

Bergwandern in Oberösterreich. 40 ausgewählte Touren zwischen Ennstal und Salzkammergut

Auf dem Gipfel stehen, ins Tal blicken – wer dieses Hochgefühl kennt, den zieht es immer wieder in die Berge.

Vom Ennstal über die Pyhrn-Priel-Region bis ins Salzkammergut erschließen herrliche Bergwege die Alm- und Gipfelregionen Oberösterreichs. Nach „Wandern in Oberösterreich“ und „Genuss-Biken in Oberösterreich“ widmen sich Sabine Neuweg und Alois Peham, die „Freizeit Aktiv“-Autoren der OÖNachrichten-Beilage „was ist los?“, nun den schönsten Bergtouren Oberösterreichs. Bekannte, viel begangene Routen sind ebenso dabei wie versteckte Wege, auf denen man manchmal auch allein unterwegs ist. Von leicht bis anspruchsvoll, von Tages- zu Mehrtagestouren, hier finden ambitionierte Bergfexe Anregungen für neue Entdeckungen.

Herrliche Bilder ergänzen die detaillierten Beschreibungen vom Ausgangspunkt über den Gipfel bis zu den Einkehrtipps. Sie machen Lust, die Schuhe zu schnüren und sich auf den Weg zu machen.

Genuss-Biken in Oberösterreich - Radwandern - Mountainbiking - Bike & Hike

Keine Region in Österreich bietet eine derart große Vielfalt an Radtouren wie Oberösterreich. Vom Genießer bis zum ambitionierten Sportler, hier findet jeder seine Herausforderung. Entlang der großen Flüsse locken reizvolle Radwege, und vom Böhmerwald bis zum Dachstein erstrecken sich selektive Mountainbikerouten.



Mit diesen 40 Toptouren stellen Sabine Neuweg und Alois Peham erstmals in einem Buch die ganze Vielfalt des Radlandes Oberösterreich vor. Die Touren sind nach Kategorien gegliedert und nach Schwierigkeiten farblich gekennzeichnet. Neben einer genauen Streckenbeschreibung mit allen Daten und Fakten findet man zu jeder Tour eine Karte und ein Höhenprofil.



Herrliche Bilder machen Lust auf erlebnisreiche Radausfahrten durch eindrucksvolle Landschaften.

