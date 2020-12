Die Bruckneruni verleiht dem OÖN-Christkindl Flügel

"Das Wunderschöne an der Musik ist, dass sie so verbindet. Es ist egal, woher man kommt, welche Sprache man spricht", sagt Christina Kerschner über ihre Leidenschaft, die sie mit 22 Musikern der Bruckner University Big Band und deren Leiter Christian Radovan teilt. Aus dem Gefühl, einander verbunden zu sein, schöpft auch die OÖN-Christkindl-Aktion ihre Kraft, die das Orchester mit seiner druckfrischen Weihnachts-CD "Christmas Vibes" durch den halben Verkaufserlös unterstützt.

Streaming-Konzert aus Wien

Eine Kostprobe ihres Könnens gibt die Bruckner University Big Band zudem am 21. Dezember mit einem Streaming-Konzert aus dem Wiener Jazzclub Porgy & Bess. "Es ist natürlich besser, als nichts zu machen", sagt die 27-Jährige über virtuelle Konzerte. Aber: "Die Distanz zwischen Musikern und Zuhörern ist groß. Es ist schwierig, jemanden da wirklich zu erreichen."

Die Liebe zur Musik hat die Niederösterreicherin aus Wieselburg bereits in jungen Jahren erreicht. "Das habe ich vor allem meiner musikalischen Familie zu verdanken. Ich wurde auf Konzerte mitgeschleppt. Und meine Eltern haben mich dreimal wöchentlich zur Musikschule gebracht, als ich mit sechs Jahren die Ausbildung beginnen durfte", in Gesang und am Klavier. Schon als 17-Jährige stand sie in der Hauptrolle des Musicals "Die Geschichte von Annie" auf der Bühne. Dass sie die Musik zum Beruf machen würde, lehrte sie ein Umweg. "Ich habe nach der Matura Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich komme aus einer Reiseunternehmerfamilie. Mir hat die Vision gefehlt, was man alles mit Musik machen kann, außer Lehrerin zu werden."

Glücklich war sie damals an der Uni nicht. Und ebenso wenig am Strand, wo sie als Kitesurf-Lehrerin arbeitete. "Die Musik hat mir gefehlt." Also kam, was kommen musste: Das Studium Jazz und Populargesang in Wien, das sie seit 2017 an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz fortsetzt. Nebenbei ist sie Frontsängerin in mehreren Ensembles – in der Electro-Swing-Band DelaDap, im "Mama’s Soul Club", bei den "Sticky Tapes" und in der Soul-Pop-Funk-Formation Isoulate.

"Nnoas" Solo-Debüt entsteht

Mit der Bruckner University Big Band führten sie Tourneen bereits nach Südafrika und Mosambik. "Wir sind zu einer Familie geworden. Die unendliche Motivation unseres musikalischen Leiters Christian Radovan lässt uns ständig wachsen."

Und damit nicht genug, arbeitet sie als "Nnoa" an ihrem Solo-Debüt. "Ich arbeite gerade mit zwei Produzenten am ersten Release. Es ist super spannend, etwas Eigenes zu machen." Zu ihren Songs inspirieren "vor allem Gespräche, zwischenmenschliche Begegnungen wo Sätze, Gesichtsausdrücke, Stimmungen hängenbleiben. Manchmal ist es auch ein Zuhören und Verarbeiten von Geschichten, die einem am Herzen liegen. Wenn man sie verpackt, kann man sie abgeben, und es wird ein bisschen leichter." Was Musik und Kunst gerade in Zeiten wie diesen so wertvoll und unverzichtbar macht.

CD & Streaming-Konzert

Erhältlich ist die CD „Christmas Vibes“ (18 Euro) per Mail an shop@bruckneruni.at und in der OÖN-Geschäftsstelle, Linzer Promenaden Galerien, Mo.-Do. 8-17 und Fr. 8-13 Uhr)

Streaming-Konzert, 21. 12.: Um 20.30 Uhr spielt die Bruckner University Big Band im Wiener Jazzclub Porgy & Bess, Live-Stream: www.porgy.at

