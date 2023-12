"Der Anruf beim Frauenhaus ist der wichtigste Schritt"

"Ich bin von meinem Partner geschlagen worden. Ich kann und will so nicht mehr weitermachen". Bis eine Frau zum Telefon greift und sich beim Frauenhaus meldet, vergehen oft Monate, wenn nicht sogar Jahre. "Doch dieser Schritt, uns anzurufen und um Hilfe zu bitten, ist der allerwichtigste. Jeder Frau, die sich bei uns meldet, gebührt unser Respekt, dass sie das erkennt und etwas in ihrem Leben ändern möchte", sagt Michaela Hirsch.