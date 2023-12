Chris Pichler: "Weihnachten bedeutet, dass man wo dazugehört"

Die Geschichte einer Familie, die der Weihnachtsgans das Leben schenkt, der Brief eines Buben, der den Weihnachtsmann bittet, seine Schwester auszutauschen: Mit humorvollen Geschichten wird Schauspielerin Chris Pichler die OÖN-Christkindl-Gala am 14. Dezember im Schauspielhaus des Linzer Landestheaters aufheitern. "Ich möchte damit die Leute von ihren Sorgen ablenken und trotzdem zum Nachdenken anregen", sagt Pichler. Denn das ist für sie Aufgabe der Kultur: "Einen Diskurs anregen und gleichzeitig unterhaltsam sein." Jedes gute Stück brauche "Momente, in denen Leute zum Nachdenken angeregt und berührt werden", und gleichzeitig Vergnügliches.

Dass Chris Pichler wie alle Künstler an dem Abend gratis arbeitet, ist für die 54-Jährige nicht selbstverständlich: "Schauspielerin zu sein, ist ein Beruf, der bezahlt werden sollte." Für das OÖN-Christkindl macht sie eine Ausnahme: "Ich sehe die gute Tat, die dahintersteht." Weihnachten hat für Pichler einen hohen Wert. "Ich habe viele Weihnachten allein verbracht", erzählt sie. Später wurde sie oft von Freunden eingeladen. Heute ist sie es, die Freunde, die sonst allein wären, zum gemeinsamen Feiern einlädt: "Weihnachten bedeutet, dass man wo dazugehört. Dass es einen Ort gibt, an dem man willkommen ist."

Aufgewachsen in der Werkstatt

Der Weg zum Theater war für Chris Pichler kein geradliniger. Sie wurde in Linz geboren, ging in Wels zur Schule, als sie zwölf war, zog die Familie nach St. Marien (im Bezirk Linz-Land). Ihr Vater hatte eine Autowerkstatt: "Da bin ich praktisch aufgewachsen. Als Kind fuhr ich dort mit den Rollschuhen herum." Nach der Matura studierte sie Landschaftsökologie, bis ihr Zweifel an dem Beruf kamen. "So suchte ich einen Beruf, der von innen nach außen geht, und kam auf das Schauspiel." Ihre Mutter akzeptierte diesen Entschluss sofort, ihr Vater brauchte etwas länger. Dann wurde er zu ihrem größten Fan: "Er organisierte ganze Reisebusse zu meinen Vorstellungen." Noch heute sitzt, wenn Pichler in Oberösterreich spielt, die halbe Verwandtschaft im Publikum.

Mittlerweile ist Pichler als Hörspielsprecherin, Schauspielerin und Regisseurin gefragt. Daneben konzipiert sie häufig Soloabende über berühmte Frauen, von Romy Schneider über Marilyn Monroe bis zu Kaiserin Sisi. "Sie sind Frauen, die ihr Leben mit Würde und Kraft meisterten. Sie sind trotz aller Schwierigkeiten feminin geblieben und nicht auf die männliche Attitüde ausgewichen." Warum widmet sich Pichler oft Promis? "Wir brauchen öffentliche Personen, an denen wir uns reiben können", sagt sie. "Sie sind beispielhaft und verweisen auf das gesamte Leben."

Die OÖN-Christkindl-Gala

Bei der Gala zugunsten des OÖN-Christkindls sind am 14. Dezember um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Linzer Landestheaters Eric Papilaya, das Landestheater-Tanzensemble (mit einem Ausschnitt aus "Romeo und Julia"), die Musical Theatre Academy, Chris Pichler, Chanda Rule (Gospel), der Hard-Chor, Beda mit Palme und die Munderfinger Goaßlschnalzer dabei.

