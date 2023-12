Weihnachtliche Gala hilft Landsleuten in Not

Mit einem Theaterbesuch Gutes tun? Das ermöglicht die OÖN-Christkindl-Gala am Donnerstag, 14. Dezember, ihren Besucherinnen und Besuchern: Alle heimischen Künstler, von klein bis groß, die an diesem Abend im Schauspielhaus auf der Bühne stehen, verzichten zugunsten notleidender Menschen in Oberösterreich auf ihre Gage. Der Reinerlös aus dem Kartenverkauf kommt der OÖN-Christkindl-Aktion sowie Projekten der Organisation "Sei So Frei" zugute.

Programm für jeden Geschmack

Das Programm bietet für jeden Geschmack etwas: ob Musik, Lesungen oder Theater, ob aus Österreich oder der Welt. Die Blech Brass Brothers unterhalten schon vor dem offiziellen Einlass um 19.30 Uhr beim Glühmost-Empfang mit ihrer Musik, das 15-köpfige Ensemble Tanz Linz des Landestheaters präsentiert einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Stück "Romeo und Julia". Sänger und Entertainer Eric Papilaya und OÖN-Christkindl-Redakteurin Karoline Ploberger führen stimmungsvoll durch den vorweihnachtlichen Abend.

Goaßlschnalzen trifft auf Santa

Auch die österreichische Schauspielerin Chris Pichler verleiht an diesem Abend dem OÖN-Christkindl Flügel und gibt lustige Weihnachtsgeschichten zum Besten, bevor sich die Schüler der Musical Theatre Academy Puchenau auf die verzweifelte Suche nach Santa machen.

Mit den Goaßlschnalzern kehrt eine österreichische Tradition auf der Bühne zurück: Denn das Goaßlschnalzen stammt aus einer Zeit, als noch alles mit Fuhrwerken transportiert wurde. Kam man damals zu unübersichtlichen Stellen, wurde mit den sogenannten "Goaßln" geschnalzt, um sich bemerkbar zu machen.

Solidarität mit Landsleuten

Jazz-Sängerin Chanda Rule bringt internationalen Flair ins Schauspielhaus. Der Mühlviertler Liedermacher "beda mit palme" verbindet Weihnachtsmusik mit beschwingtem Austro-Reggae in einem Act. 40 Jugendliche steigen beim Hard-Chor – The New Generation auf die Bühne und werden den Saal mit ihren Stimmen verzaubern.

Das wichtigste Zeichen der Christkindl-Gala: Die Solidarität mit Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern, die unverschuldet in Not geraten sind. Bereits seit 59 Jahren zeigt sich jeden Winter aufs Neue, dass die Oberösterreicher ihre Landsleute nicht im Stich lassen. Und so wird auch die Christkindl-Gala mit einem Zeichen des Zusammenhalts beendet werden.

Wer sich diesen bunten Abend voller Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest nicht entgehen lassen möchte, der kann noch Karten erwerben: Entweder direkt online unter landestheater-linz.at oder telefonisch unter: 0732/7611-400.

