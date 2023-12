Auch das Christkindl muss erst nehmen, bevor es geben kann

Im Leben gehe es um ständiges Geben und Nehmen, heißt es in einem Sprichwort. Vielen Menschen, auch in Oberösterreich, wird jedoch viel mehr genommen, als ihnen gegeben werden kann. Durch einen Autounfall, bei dem die Tochter stirbt, eine Krebserkrankung des Kindes oder eine plötzliche Kündigung. Solche Schicksalsschläge sind an sich schon schwer zu verkraften. Zusätzlich müssen viele Landsleute mit finanziellen Problemen fertig werden.