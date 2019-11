Wohnbaukredite: Die Zinssätze sinken weiter

Variable Verzinsung ab 0,625 Prozent: Bei der UniCredit Bank Austria gibt es den niedrigsten variablen Zinssatz mit 0,625 Prozent pro Jahr. Laut Modellrechnung – bei gleichbleibendem Zinsniveau inklusive aller Nebenkosten - würde sich über 25 Jahre ein Gesamtbetrag von 224.759 Euro ergeben. Knapp dahinter befindet sich die VKB-Bank mit einem variablen Zinssatz von 0,75 Prozent pro Jahr und einem Gesamtbetrag laut Modellrechnung von 227.684 Euro. Positiv fällt bei der VKB die äußerst übersichtliche Gestaltung und Gliederung der Informationen in den Europäischen Standardinformationen auf.

10 Jahre Fixzinssatz ab 1 Prozent Jahreszinssatz: Die UniCredit Bank Austria bietet für 10 Jahre Fixbindung einen Sollzinssatz von 1,00 Prozent pro Jahr. Bei der anschließenden variablen Verzinsung beträgt der Aufschlag 1,00 Prozentpunkt auf den 3-Monats-Euribor. Bei der Bawag PSK ist der Fixzinssatz für 10 Jahre mit 1,125 Prozent etwas höher als bei der UniCredit Bank Austria. Dafür ist der Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor nach Ablauf der Fixzinsperiode mit 0,875 Prozentpunkten etwas niedriger. Lediglich die Unicredit Bank Austria bietet noch einen Kredit mit 20 Jahre Fixzinssatzbindung an – und zwar zu einem durchaus attraktiven Zinssatz von 1,50 Prozent. Die Hypo-OÖ bieten einen Fixzinssatz für fünf Jahre in Höhe von 0,75 Prozent und in der anschließenden variablen Verzinsungsphase einen Aufschlag von 1,125 Prozent auf den 3-Monats-Euribor vor. Das ergibt einen Gesamtbetrag laut Modellrechnung in Höhe von 226.416 Euro. Ein individuelles Angebot für 20 Jahre Fixzinssatz kann angefragt werden.

Klassische Bauspardarlehen: Die Bausparkassen haben mit den Bauspardarlehen bei variabler Verzinsung durch die zeitliche Begrenzung der Zinssatzobergrenzen mit 20 Jahren einen wesentlichen Vorteil eingebüßt und können aktuell mit den besten Angeboten der Banken nicht mithalten.

Wie Sie laut Konsumtenschützer den günstigsten Kredit finden:

Holen Sie mehrere Angebote ein und bestehen Sie auf Angebotseinholung auf Aushändigung der vorvertraglichen Musterformulare (ESIS-Merkblatt), in denen alle wesentlichen Kreditkonditionen (z.B. Zinssatz, Kosten, verlangte Sicherheiten, Bedingungen vorzeitiger Rückzahlung) stehen. Außerdem verhandeln Sie nicht nur über den Soll-Zinssatz, sondern auch über Nebenkosten. Und: Vereinbaren Sie bei Bedarf mit Ihrer Bank die Möglichkeit von Sondertilgungen ohne Einhaltung einer Kündigungszeit und vermerken Sie dies im Kreditvertag.