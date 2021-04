Rosenbauer: Naher Osten wieder ein starker Markt

"Wir sind ein solides Unternehmen in einer soliden Branche", sagte gestern Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender von Rosenbauer, bei der Onlinepräsentation der Bilanz 2020. Deshalb habe Rosenbauer nicht nur erstmals mit 1,044 Milliarden (plus 6,8 Prozent) Euro diese markante Erlösgrenze überschritten, auch der weltweite Markt für Feuerwehrausrüstung sei leicht gewachsen, sagte Siegel. Mit 57,9 Millionen Euro (plus zwölf Prozent) habe auch das operative Ergebnis einen Höchststand erreicht.

Vor allem die Märkte Europa und der Nahe Osten sollten auch heuer weiter wachsen können, sagte Siegel. In der Region Naher Osten und Nordafrika stiegen die Erlöse um 55 Prozent auf 150 Millionen Euro. Dies deshalb, weil sich der Ölpreis im zweiten Halbjahr stabilisiert habe, sagte Siegel.

Die Nachfrage in Nordamerika soll stabil bleiben. "Wir haben eine sehr gute Marktdynamik in den USA, der größte Markt der Welt bietet gutes Zukunftspotenzial für uns." Dort hofft Siegel am Konjunkturprogramm des US-Präsidenten Joe Biden mitnaschen zu können, von dem 60 Milliarden Dollar (50,5 Milliarden Euro) Richtung E-Mobilitätsförderung gehen könnten. Nachdem Rosenbauer drei elektrische Löschfahrzeuge "RT" im Vorjahr ausgeliefert hat, sei das Interesse an diesen Fahrzeugen nicht zuletzt in US-Metropolen groß, sagte Siegel.

Ein Risikofaktor in der optimistischen Prognose bleiben die Lieferketten, bei denen es schon im Vorjahr Probleme gab. "Das macht eine Prognose für das laufende Jahr schwierig", sagte Siegel. Er geht derzeit davon aus, dass der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres bleiben wird. Für die Aktionäre gibt es eine deutlich höhere Dividende. Diese soll von 0,8 auf 1,5 Euro je Aktie steigen. (hn)