Neuer Chef für BMW-Werk in Steyr steht fest

Das teilte das Unternehmen heute, Freitag, in einer Aussendung mit. Susanek war bei MAN neun Jahre in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen tätig, ehe er 2014 bei der BMW-Gruppe als Hauptabteilungsleiter für den Protoypenbau einstieg. Seit November 2017 arbeitete er als Montageleiter im Werk in Regensburg. Der 44-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

„Mit Alexander Susanek verstärken wir unser Antriebstechnologie-Team um einen kompetenten, erfahrenen Produktionsprofi“, streut ihm Michael Nikolaides, Leiter der BMW-Motorenproduktion, Rosen. Susanek selbst sagt: „Die Mannschaft in Steyr steht für Kompetenz und Leidenschaft beim Thema Antrieb und spielt damit für den Konzern eine bedeutende Rolle.“

Christoph Schröder wechselte, wie berichtet, innerhalb des bayerischen Autokonzerns nach Deutschland. Er leitet seit November das BMW-Werk in Dingolfing, das größte Werk des Autobauers in Europa.

Audi hat neuen Chef

BMW-Konkurrent Audi teilte in einer Pressemitteilung mit, einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden zu haben. Markus Duesmann wird Bram Schot als Chef der VW-Tochter ablösen. Duesmann rückt damit auch in den Konzernvorstand von VW auf. Konkrete Gründe für Schots Abgang gibt es nicht. Zuletzt war aus dem Umfeld des Niederländers verlautet, er habe Angebote anderer Unternehmen. Zudem gilt sein Verhältnis zu VW-Chef Herbert Diess als unterkühlt.